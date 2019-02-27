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Дальнее зарубежье 27.02.2019 17:57

Поезда Eurostar между Лондоном и Парижем будут ходить с перебоями до 6 марта

Поезда Eurostar между Лондоном и Парижем из-за технических проблем будут ходить с перебоями до 6 марта, сообщает в среду ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Великобритания, Франция - компания-перевозчик Eurostar объявила о сбоях в ж/д сообщении между Лондоном и Парижем до 6 марта в связи с техническими проблемами", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

По данным британских СМИ, перебои в движении могут продолжиться и после 6 марта. Основная причина сбоев - в необходимости дополнительно проводить техническое обслуживание поездов, в том числе из-за непогоды на севере Франции в начале февраля.

Eurostar - компания, занимающаяся высокоскоростными железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе. Поезда соединяют Лондон и графство Кент в Великобритании с городами Париж и Лилль во Франции и Брюсселем в Бельгии. Сообщение между Европой и Великобританией осуществляется через подводный Евротоннель.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЕЗДА, ПЕРЕБОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]