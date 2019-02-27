Общенациональная забастовка транспортников пройдет в Италии 7-8 марта

Общенациональная забастовка работников общественного транспорта пройдет в Италии 7-8 марта, предупреждает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).
"Италия - 7-8 марта - общенациональная забастовка работников общественного транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.
По данным местных СМИ, забастовка скажется на движении самолетов, поездов и общественного транспорта. Персонал поездов начнет бастовать 7 марта в 21:00, самолетов - 8 марта в 00:01. Путешественникам рекомендуется заранее уточнять информацию о возможной отмене поездки.
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