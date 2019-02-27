Путин намерен обсудить с Нетаньяху проблемы безопасности на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в ближневосточном регионе.

"Конечно, очень важно обсудить ситуацию в регионе, поговорить о вопросах безопасности", - сказал он, приветствуя Б.Нетаньяху в Кремле.