Пресс-релиз

1 марта в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Навсегда первая», посвященной 82-летию первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов