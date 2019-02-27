Пресс-релиз

1 марта в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Навсегда первая», посвященной 82-летию первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»