Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0259 GBR   2.2515 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.50 0.02 Brent 65.21 0.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

27.02.2019 17:01

Банк Республика дает молодёжи возможность устроиться на работу в банке

Банк Республика, удостоенный в прошлом году награды «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты» со стороны Ассоциации Банков Азербайджана, запустил «Программу Зимней Стажировки» для студентов, обучающихся на IV курсе или в магистратуре, а также для выпускников университетов.

Для участия в программе стажировки было принято более 1200 обращений от участников обучающихся в разных университетах. В результате проведенных тестов 32 молодых людей, которые набрали больше всех балов, получили возможность принять участие в «Программе Зимней Стажировки».

В рамках проекта, который будет реализован в течении 3 месяцев, в головном офисе и филиалах Банка, молодые люди примут участие в тренингах по банковскому законодательству, кредитованию, управлению рисками, маркетингу, информационным технологиям, цифровому банкингу и по другим направлениям, и тем самым получат возможность практиковаться в соответствующих отделах.

По окончании проекта предусматривается принятие на работу участников, успешно завершивших программу.

Следует отметить, что Банк Республика в прошлом году осущиствил «Летнюю Программу Стажировки» для молодежи.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]