Банк Республика дает молодёжи возможность устроиться на работу в банке

Банк Республика, удостоенный в прошлом году награды «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты» со стороны Ассоциации Банков Азербайджана, запустил «Программу Зимней Стажировки» для студентов, обучающихся на IV курсе или в магистратуре, а также для выпускников университетов.

Для участия в программе стажировки было принято более 1200 обращений от участников обучающихся в разных университетах. В результате проведенных тестов 32 молодых людей, которые набрали больше всех балов, получили возможность принять участие в «Программе Зимней Стажировки».

В рамках проекта, который будет реализован в течении 3 месяцев, в головном офисе и филиалах Банка, молодые люди примут участие в тренингах по банковскому законодательству, кредитованию, управлению рисками, маркетингу, информационным технологиям, цифровому банкингу и по другим направлениям, и тем самым получат возможность практиковаться в соответствующих отделах.

По окончании проекта предусматривается принятие на работу участников, успешно завершивших программу.



Следует отметить, что Банк Республика в прошлом году осущиствил «Летнюю Программу Стажировки» для молодежи.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.