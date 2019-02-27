РЖД начали доставку лука из Астрахани в Азербайджан

Первые рефрижераторные контейнеры с луком астраханского производства отправлены со станции Кутум Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в Азербайджан, сообщает официальное издание ПривЖД.
"Более 350 тонн астраханского лука 8 февраля были загружены и отправлены 14 рефрижераторными контейнерами, которые незадолго до этого доставили в Астрахань цитрусовую продукцию из Турции для российских потребителей", - говорится в материале издания.
По словам заместителя начальника Астраханского агентства фирменного транспортного обслуживания Елены Бабенко, которые приводит издание, 11 февраля на железнодорожной станции Кутум принимали уже вторую партию импортных фруктов. Ожидается, что в ближайшие дни рефконтейнеры загрузят луком, который также повезут в Азербайджан.
По данным издания, планируется, что интермодальные перевозки по международному транспортному коридору "Север - Юг" будут регулярными.
В марте планируется отправка астраханского лука в Грузию. В дальнейшем из Астрахани возможен вывоз и другой востребованной на рынке продукции, отмечается в материале.
Как сообщалось ранее, азербайджанская компания KDY Logistics создает в Астрахани на станции Кутум железнодорожный логистический хаб для поставок скоропортящихся фруктов и овощей. Вложения компании оцениваются на уровне 2 млрд рублей. Компания разработала сеть транспортировочных направлений - "Проект Север-Юг". Через астраханский хаб планирует импортировать более 1 млн тонн овощей и прочих грузов ежегодно.
По данным сайта KDY Logistics, компания была создана в 2017 году с головным офисом в Баку, имеет представительства в России, Грузии, Казахстане, Турции и Иране. Предоставляет услуги по перевозке грузов по железным дорогам. По информации сайта, приоритетными направлениями для компании являются Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), транспортный коридор "Север-Юг" и Баку - Тбилиси - Карс. Среди своих партнеров компания называет железные дороги разных стран: РЖД, "Турецкие железные дороги", "Грузинские железные дороги", "Иранские железные дороги", "Туркменские железные дороги", а также "Казахстанские железные дороги".
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