Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0259 GBR   2.2515 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.50 0.02 Brent 65.21 0.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Религия 27.02.2019 17:23

Глава УМК награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесией»

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил председателю Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией».

А.Пашазаде удостоен высшей государственной награды Карачаево-Черкесии «за вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия», сообщает пресс-служба правительства республики.

Р.Темрезов в ходе встречи отметил, что сегодня «Россия и Азербайджан – динамично развивающиеся государства, имеющие общую историю теплых взаимоотношений». «Благодаря президентам России и Азербайджана Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву постоянно расширяются и укрепляются межгосударственные связи»,- отметил Р.Темрезов.

Он также отметил, что А.Пашазаде и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиев вносят большой вклад в укрепление дружеских и братских, межконфессиональных и межнациональных отношений между народами двух стран государствами.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШЕЙХ, ОРДЕН, НАГРАЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]