Глава УМК награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесией»

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил председателю Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией».

А.Пашазаде удостоен высшей государственной награды Карачаево-Черкесии «за вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия», сообщает пресс-служба правительства республики.

Р.Темрезов в ходе встречи отметил, что сегодня «Россия и Азербайджан – динамично развивающиеся государства, имеющие общую историю теплых взаимоотношений». «Благодаря президентам России и Азербайджана Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву постоянно расширяются и укрепляются межгосударственные связи»,- отметил Р.Темрезов.

Он также отметил, что А.Пашазаде и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиев вносят большой вклад в укрепление дружеских и братских, межконфессиональных и межнациональных отношений между народами двух стран государствами.

Ф.Исазаде