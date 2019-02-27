Глава УМК награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесией»

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил председателю Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией».
А.Пашазаде удостоен высшей государственной награды Карачаево-Черкесии «за вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия», сообщает пресс-служба правительства республики.
Р.Темрезов в ходе встречи отметил, что сегодня «Россия и Азербайджан – динамично развивающиеся государства, имеющие общую историю теплых взаимоотношений». «Благодаря президентам России и Азербайджана Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву постоянно расширяются и укрепляются межгосударственные связи»,- отметил Р.Темрезов.
Он также отметил, что А.Пашазаде и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиев вносят большой вклад в укрепление дружеских и братских, межконфессиональных и межнациональных отношений между народами двух стран государствами.
Ф.Исазаде
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