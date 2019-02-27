Azercell увеличил в 2018г инвестиции в телекоммуникационный сектор Азербайджана в 2,4 раза

Инвестиции оператора мобильной связи "Azercell Telecom" в 2018 году в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана составили $59 млн 500,392 тыс., сообщил президент компании Вахид Мурсалиев.

"Суммарный объем инвестиций за период деятельности компании (1996-2018гг) в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана составили $1 млрд 527 млн 279,432 тыс. в том числе в 2018 году - $59 млн 500,392 тыс. (рост по сравнению с 2017г – в 2,4 раза –ИФ)", - отметил В.Мурсалиев в видео-обращении по итогам деятельности "Azercell" в прошлом году.

На развитие человеческих ресурсов компанией в 2018 году было направлено $880,254 тыс., в 1996-2018гг - $24 млн 218,408 тыс.

Инвестиции "Azercell" в 2018 году в реализацию социальных проектов составили $266 тыс.

"Налоговые отчисления компании в госбюджет Азербайджана за 22 года составили 1 млрд 732,2 млн манатов, в том числе в 2018 году – 94,5 млн манатов», - отметил В.Мурсалиев.

Он добавил, что Azercell в прошлом году увеличила долю на рынке на 1 п.п. - до 49%.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

Н.Аббасова





