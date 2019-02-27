Азербайджан за переговоры по Карабаху направленные на конкретные результаты-Мамедьяров

Азербайджан является сторонником субстантивных и направленных на конкретные результаты переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров.
Э.Мамедъяров встретился в Женеве с верховным комиссаром ООН по беженцам Филиппо Гранди.
«Э.Мамедъяров особо отметил, что существующий статус-кво неприемлем и Армения в соответствии резолюциям Совета безопасности ООН должна вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Министр также подчеркнул, что Армения грубо нарушая международное гуманитарное право, незаконно размещает на оккупированных территориях Азербайджана беженцев с Ближнего Востока армянского происхождения, отметив, что ООН не должна оставаться в стороне в этом вопросе.
Он также сообщил, что работа, проводимая правительством страны по улучшению положения беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, продолжается, подчеркнув, что окончательное решение проблемы заключается в обеспечении их возвращения на родину путем устранения фактора оккупации.
Э.Мамедъяров пригласил Ф. Гранди на саммит Движения неприсоединения, который пройдет в Баку 25-26 октября 2019 года.
В свою очередь Ф.Гранди поблагодарил за финансовые средства выделенные Азербайджаном в бюджет Комиссариата ООН по беженцам и выразил удовлетворенность существующим сотрудничеством и надежду на его дальнейшее расширение.
В ходе встречи также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и вопросы, стоящие на повестке дня.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»