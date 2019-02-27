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Внешняя политика 27.02.2019 18:29

Азербайджан за переговоры по Карабаху направленные на конкретные результаты-Мамедьяров

Азербайджан является сторонником субстантивных и направленных на конкретные результаты переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров.

Э.Мамедъяров встретился в Женеве с верховным комиссаром ООН по беженцам Филиппо Гранди.

«Э.Мамедъяров особо отметил, что существующий статус-кво неприемлем и Армения в соответствии резолюциям Совета безопасности ООН должна вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Министр также подчеркнул, что Армения грубо нарушая международное гуманитарное право, незаконно размещает на оккупированных территориях Азербайджана беженцев с Ближнего Востока армянского происхождения, отметив, что ООН не должна оставаться в стороне в этом вопросе.

Он также сообщил, что работа, проводимая правительством страны по улучшению положения беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, продолжается, подчеркнув, что окончательное решение проблемы заключается в обеспечении их возвращения на родину путем устранения фактора оккупации.

Э.Мамедъяров пригласил Ф. Гранди на саммит Движения неприсоединения, который пройдет в Баку 25-26 октября 2019 года.

В свою очередь Ф.Гранди поблагодарил за финансовые средства выделенные Азербайджаном в бюджет Комиссариата ООН по беженцам и выразил удовлетворенность существующим сотрудничеством и надежду на его дальнейшее расширение.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и вопросы, стоящие на повестке дня.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ООН, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]