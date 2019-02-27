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Социум 27.02.2019 18:51

Президент Азербайджана утвердил повышение минимальной пенсии до 160 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в закон «О трудовых пенсиях», сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям, минимальный размер трудовых пенсий в Азербайджане с 1 марта 2019 года составит 160 манатов.

Как сообщалось, 19 февраля 2019 года Милли меджлис (парламент) Азербайджана принял поправки в Закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение минимальной пенсии с 116 до 160 манатов.

Как сообщалось, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сказал, что, в связи с увеличением размера минимальной пенсии в стране, у 9 тыс. человек пенсии увеличатся на 93% (на 75 манатов), у 26 тыс. – на 30% (на 37 манатов), у 74 тыс. – на 16% (на 27 манатов). Среди 233 тыс. пенсионеров, чьи пенсионные пособия будут увеличены, 140 тыс. – граждане, получающие пенсии по инвалидности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕНСИИ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]