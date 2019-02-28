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СНГ 28.02.2019 14:02

Суд обязал экс-президента Киргизии Атамбаева выплатить более $4 тыс. по искам трех оппозиционеров

Суд в Бишкеке обязал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выплатить $4,2 тыс. трем оппозиционным политикам по искам о защите чести и достоинства.

Ранее сообщалось, что бывший генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров, бывший спикер киргизского парламента Ахматбек Келдибеков, и бывший глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Кенешбек Дуйшебаев хотят взыскать с А.Атамбаева и учрежденной им телекомпании "Апрель" 18 млн сомов ($258 тыс.), посчитав, что высказанные экс-президентом в интервью телекомпании в декабре 2018 года заявления "порочат их честь и достоинство".

"Суд обязал выплатить А.Атамбаева по 100 тыс. сомов ($1,4 тыс.) каждому из истцов", - заявил представитель суда в четверг.

По его словам, в отношении телеканала "Апрель" суд постановил не взыскивать финансовые средства, однако обязал дать опровержение и выплатить судебные издержки в сумме 4,2 тыс. сомов ($60).

Ранее А.Келдибеков, К.Дуйшебаев и А.Бекназаров заявили, что А.Атамбаев, будучи учредителем телеканала, превратил его в "свою трибуну для сведения личных счетов". Помимо материальной компенсации, оппозиционные политики требовали от А.Атамбаева и телеканала "Апрель" опровержения информации, касающейся А.Келдибекова, которого бывший президент назвал "коррупционером", а также заявлений о том, что экс-глава спецслужбы и бывший генпрокурор "разбогатели после апрельской революции (7 апреля 2010 года - ИФ)".

Директор телеканала Дмитрий Ложников ранее заявлял журналистам, что "готов судиться с бывшими политиками и отстаивать свою правоту". Он также заявлял, что телеканал не намерен делать никаких опровержений, отметив, что в словах А.Атамбаева, "не содержится клеветы или искажения фактов".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, СУД, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]