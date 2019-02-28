Погранслужба Украины не пустила в страну 1,5 тыс. граждан РФ с начала года

Украинские пограничники с начала 2019 года не пустили в страну около 1,5 тыс. россиян, сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полтора тысячам граждан Российской Федерации", - сказал О.Слободян на брифинге в четверг в Киеве.