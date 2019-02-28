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СНГ 28.02.2019 14:19

Погранслужба Украины не пустила в страну 1,5 тыс. граждан РФ с начала года

Украинские пограничники с начала 2019 года не пустили в страну около 1,5 тыс. россиян, сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полтора тысячам граждан Российской Федерации", - сказал О.Слободян на брифинге в четверг в Киеве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ГРАЖДАНЕ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]