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Дальнее зарубежье 28.02.2019 14:31

Премьер Индии обвинил врагов страны в дестабилизации ситуации через заговоры и теракты

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг заявил, что "враги Индии" прибегают к заговорам и террористическим атакам для дестабилизации ситуации, сообщает агентство Associated Press .

При этом в своих комментариях Н.Моди не упомянул Пакистан, конфликт с которым значительно обострился вплоть до того, что накануне были сбыты несколько самолетов индийских и пакистанских ВВС.

"Индия будет сражаться, жить, трудиться и одержит победу", - подчеркнул премьер-министр, выступая перед представителями правящей партии страны.

При этом члены Индийской народной партии высказались за нанесение новых ударов по Пакистану.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира; при этом они проинформировали о задержании двух индийских пилотов. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАКИСТАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]