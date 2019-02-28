Премьер Индии обвинил врагов страны в дестабилизации ситуации через заговоры и теракты

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг заявил, что "враги Индии" прибегают к заговорам и террористическим атакам для дестабилизации ситуации, сообщает агентство Associated Press .

При этом в своих комментариях Н.Моди не упомянул Пакистан, конфликт с которым значительно обострился вплоть до того, что накануне были сбыты несколько самолетов индийских и пакистанских ВВС.

"Индия будет сражаться, жить, трудиться и одержит победу", - подчеркнул премьер-министр, выступая перед представителями правящей партии страны.

При этом члены Индийской народной партии высказались за нанесение новых ударов по Пакистану.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира; при этом они проинформировали о задержании двух индийских пилотов. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.