Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР

В администрации президента Южной Кореи в четверг выразили сожаление в связи с результатами переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Мы сожалеем о том, что президент Трамп и председатель Ким Чен Ын не смогли достигнуть всеобъемлющего соглашения на сегодняшнем саммите", - процитировал телеканал YTN выдержи из заявления администрации президента.
В то же время в Сеуле указали на позитивные тенденции, проявившиеся во время саммита. "Похоже на то, что они (Трамп и Ким Чен Ын - ИФ) явно добились более значимых успехов, чем когда-либо ранее в прошлом", - говорится в заявлении.
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