Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР

В администрации президента Южной Кореи в четверг выразили сожаление в связи с результатами переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Мы сожалеем о том, что президент Трамп и председатель Ким Чен Ын не смогли достигнуть всеобъемлющего соглашения на сегодняшнем саммите", - процитировал телеканал YTN выдержи из заявления администрации президента.

В то же время в Сеуле указали на позитивные тенденции, проявившиеся во время саммита. "Похоже на то, что они (Трамп и Ким Чен Ын - ИФ) явно добились более значимых успехов, чем когда-либо ранее в прошлом", - говорится в заявлении.