Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 2 Мар 3 Мар

Дальнее зарубежье 28.02.2019 15:04

Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР

В администрации президента Южной Кореи в четверг выразили сожаление в связи с результатами переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Мы сожалеем о том, что президент Трамп и председатель Ким Чен Ын не смогли достигнуть всеобъемлющего соглашения на сегодняшнем саммите", - процитировал телеканал YTN выдержи из заявления администрации президента.

В то же время в Сеуле указали на позитивные тенденции, проявившиеся во время саммита. "Похоже на то, что они (Трамп и Ким Чен Ын - ИФ) явно добились более значимых успехов, чем когда-либо ранее в прошлом", - говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Президент Южной Кореи планирует связаться с Трампом после окончания саммита США-КНДР Мун Чжэ Ин назвал договоренность о саммите США-КНДР значительным прорывом к миру Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР Президент Южной Кореи считает необходимым присутствие войск США на полуострове и после подписания мирного договора с КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]