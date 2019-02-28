Активы ГНФАР по итогам 2018г увеличились на 7,6% – глава фонда

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2018 года составили $38,5 млрд, что на 7,6% выше показателя на начало прошлого года, заявил исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

«С учетом роста цен на нефть, по итогам 2018 года профицит бюджета ГНФАР составил 6,2 млрд манатов против прогнозируемых 3,8 млрд манатов. Доходы фонда за 2018 год от реализации прибыльной нефти и газа составили около $9,8 млрд. В результате активы фонда увеличились в 2018 году на 7,6% - до $38,5 млрд», - отметил Ш.Мовсумов, в интервью азербайджанскому госагентству «АЗЕРТАДЖ».

По его словам, ГНФАР в 2018 году в рамках стратегии осуществил пять новых инвестиций в недвижимость, а также заключил соглашения по инвестициям в частные акции пяти новых фондов.

«В 2018 году доходность портфеля недвижимости ГНФАР составила 9,9%. В 2019 году фондом предусмотрены инвестиции в объекты недвижимости различного типа в ряде развитых стран Европы, Америки, Азии и Тихоокеанского бассейна. Эти инвестиции будут вложены напрямую, совместно или посредством фондов недвижимости», - отметил Ш.Мовсумов.

На 2019 год средний размер инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана утвержден в размере 67,4 млрд манатов ($39,6 млрд по текущему курсу).

В соответствии с Программой использования средств Госнефтефонда на 2019 год, максимум 55% инвестиционного портфеля фонда должно быть размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, максимум 25% - в портфельные акции, до 10% - в недвижимость, до 10% - в золото.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова