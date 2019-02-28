Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 2 Мар 3 Мар

Финансы 28.02.2019 13:43

Активы ГНФАР по итогам 2018г увеличились на 7,6% – глава фонда

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2018 года составили $38,5 млрд, что на 7,6% выше показателя на начало прошлого года, заявил исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

«С учетом роста цен на нефть, по итогам 2018 года профицит бюджета ГНФАР составил 6,2 млрд манатов против прогнозируемых 3,8 млрд манатов. Доходы фонда за 2018 год от реализации прибыльной нефти и газа составили около $9,8 млрд. В результате активы фонда увеличились в 2018 году на 7,6% - до $38,5 млрд», - отметил Ш.Мовсумов, в интервью азербайджанскому госагентству «АЗЕРТАДЖ».

По его словам, ГНФАР в 2018 году в рамках стратегии осуществил пять новых инвестиций в недвижимость, а также заключил соглашения по инвестициям в частные акции пяти новых фондов.

«В 2018 году доходность портфеля недвижимости ГНФАР составила 9,9%. В 2019 году фондом предусмотрены инвестиции в объекты недвижимости различного типа в ряде развитых стран Европы, Америки, Азии и Тихоокеанского бассейна. Эти инвестиции будут вложены напрямую, совместно или посредством фондов недвижимости», - отметил Ш.Мовсумов.

На 2019 год средний размер инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана утвержден в размере 67,4 млрд манатов ($39,6 млрд по текущему курсу).

В соответствии с Программой использования средств Госнефтефонда на 2019 год, максимум 55% инвестиционного портфеля фонда должно быть размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, максимум 25% - в портфельные акции, до 10% - в недвижимость, до 10% - в золото.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ


Похожие новости


Рост активов ГНФАР в 2018г составит 9% Рост активов ГНФАР в 2019г может составить до $2,5 млрд – глава Минфина Активы ГНФАР к 2023г достигнут $51 млрд. при ценах на нефть в $60 за баррель ГНФАР привлек в 2017г Mellon Capital Management и BlackRock Investment Management к управлению активами фонда Активы Госнефтефонда Азербайджана в I полугодии увеличились на 6,2% и достигли рекордного уровня Активы Госнефтефонда Азербайджана в I квартале увеличились на 5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]