Пакистан хотели бы вернуть задержанного индийского пилота для снижения напряженности с Индией - глава МИД

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что пакистанские власти могут возвратить в Индию задержанного пилота со сбитого индийского самолета для снижения напряженности в двусторонних отношениях, передают в четверг местные СМИ.

"Мы хотели бы возвратить задержанного индийского пилота, если это приведет к деэскалации напряжения", - приводят СМИ слова Ш.М.Куреши.

"Премьер-министр Пакистана Имран Хан готов провести телефонные переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди", - подчеркнул он.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.