ЕС не исключает попыток вмешательства России в майские выборы - газета

Власти ЕС готовятся к возможным попыткам России вмешаться в выборы в Европарламент в мае через хакерские атаки и "фейковые" новости, сообщили газете The Financial Times источники в дипломатических кругах.

"Мы знаем, что они уже пытаются сделать это, и с нашей стороны мы готовимся к этому", - заявил изданию один из собеседников.

По словам экспертов в сфере кибербезопасности, в последние месяцы участились случаи проявления хакерской активности со стороны пророссийских групп в отношении европейских госучреждений, социальных институтов и СМИ.

Так, Бен Рид, глава американской компании FireEye, занимающейся кибербезопасностью, отмечает, что были выявлены участившиеся попытки атак на европейские госструктуры и медиа за последние полгода. "В большинстве своем эта деятельность направлена на министерства обороны и иностранных дел стран НАТО, а также на немецкие СМИ", - отметил он.

В Брюсселе говорят, что намерены разработать систему предупреждения об информационных атаках и борьбы с пропагандой извне, хотя многие дипломаты скептически смотрят на подобную инициативу.

При этом в Вашингтоне считают, что Россия может использовать выборы в ЕС в качестве плацдарма для отработки новых стратегий и способов вмешательства во внутренние дела других стран, в частности, в преддверии президентских выборов в Америке в 2020 году.

"Западные демократии находятся под угрозой вмешательств извне, и Украина является главной тестовой площадкой подобных действий. Российская Федерация испробовала многие техники и стратегии на Украине", - уверен Дэвид Крамер, бывший помощник госсекретаря США.

Российские власти отрицают любые попытки вмешательства в выборы или внутренние дела других