Белоруссия намерена к 2025г удвоить годовое привлечение чистых иностранных инвестиций

Годовой объем привлекаемых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Белоруссии на чистой основе (без учета задолженности перед прямым инвестором за товары, работы, услуги) в 2025 году должен составить не менее $3 млрд против $1,5-1,6 млрд ежегодно в 2019-2020 годах, говорится в опубликованном для общественного обсуждения проекте стратегии привлечения ПИИ.

По данным Белстата, приток чистых ПИИ в 2018 году составил $1,63 млрд против $1,25 млрд в 2017 году и $1,3 млрд в 2016 году.

Минэкономики Белоруссии подготовило проект привлечения ПИИ в национальную экономику до 2035 года. Цели реализации стратегии в количественных параметрах на период после 2025 года будут определены после ее реализации в 2019-2025 годах.

В целом стратегия предусматривает 4 этапа, каждый из которых сопровождается соответствующей "дорожной картой".

В преамбуле проекта отмечается, что реализация стратегии привлечения ПИИ на период до 2015 года позволила увеличить их к уровню прошлой пятилетки в 3 раза, доля ПИИ в структуре иностранных инвестиций выросла в 4 раза, а разрыв со странами ЕС по накопленным ПИИ на душу населения сократился в 4,5 раза.

По данным платежного баланса, в 2008-2017 годах среднегодовой объем привлечения ПИИ составил $1,9 млрд (около 3% ВВП).

Авторы стратегии отмечают, что "значительно уменьшились объемы изъятия иностранными инвесторами ранее размещенных в стране прямых инвестиций". Так, если в 2002-2009 годах, по данным платежного баланса, изъятие инвестиций колебалось от 24,2% от валового притока ПИИ до 81,6%, то в 2010-2017 годах в среднем этот показатель составил около 10%. Полученные иностранными инвесторами доходы активно реинвестируются в дальнейшее развитие бизнеса в стране. По итогам 2017 года реинвестирование составляло 52,5% от совокупного объема привлеченных в экономику ПИИ.

Накопленный объем ПИИ в Белоруссии на начало 2018 года, по данным платежного баланса, достиг $19,8 млрд (36,3% ВВП), увеличившись по сравнению с показателем начала 2009 года в 3 раза.

По данным Минэкономики, в Белоруссии объем накопленных ПИИ на душу населения на начало 2018 года составил $2,1 тыс., что в четыре раза меньше, чем в Черногории и Казахстане, но в 1,5-2 раза больше уровня Украины, Молдавии, Киргизии. "Это свидетельствует о том, что в Белоруссии остается незадействованным значительный инвестиционный потенциал, присущий странам с переходной экономикой", - отмечают авторы стратегии.

По их мнению, одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности Белоруссии на мировой арене является высокий уровень доходности инвестирования, который превышает общемировую норму прибыли на поступающие ПИИ. Так, в Белоруссии в 2005-2017 годах средняя прибыльность инвестиций составила 11,6% против 6,9% в мировой экономике (по данным ЮНКТАД).

По данным Минэкономики, основным прямым иностранным инвестором белорусской экономики является Россия, на долю которой приходится 30% всего накопленного объема ПИИ по итогам 2018 года. На долю развитых стран приходится 53,2% от совокупного объема накопления ПИИ. Среди стран - прямых иностранных инвесторов Белоруссии также Кипр (22%), Великобритания (5,8%), Китай (5,1%), Нидерланды (4,3%), Германия (4%), Литва (3,3%), Иран (2,2%), Польша (2,2%), Латвия (2,2%), Швейцария (2,1%), Австрия (1,7%), Эстония (1,6%), ОАЭ (1,4%), США (1,2%).

В проекте отмечается значительный рост количества предприятий с иностранными инвестициями. Так, за период 2008-2017 годов их число выросло на 40% - до 6,76 тыс.