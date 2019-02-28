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Дальнее зарубежье 28.02.2019 16:32

Лавров: при желании Индия и Пакистан могли бы провести переговоры в России

Россия может предоставить площадку для организации переговоров между Пакистаном и Индией для урегулирования обострившегося между ними конфликта, если Дели и Исламабад выразят такое желание, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если они захотят, то, конечно", - заявил С.Лавров журналистам, отвечая на вопрос о предоставлении переговорной площадки.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира; при этом они проинформировали о задержании двух индийских пилотов. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС страны, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ПЛОЩАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]