Формат переговоров по Карабаху не будет изменен, Пашинян пытается сорвать переговорный процесс - Гаджиев

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил власти Армении в попытках сорвать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Заявления руководства Армении об изменении формата переговоров, ничто иное, как попытки целенаправленного введения в тупик и срыва переговорного процесса. Ответственность за это полностью ложится на армянскую сторону»,- заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Он отметил, что формат переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта известен, его изменение не является и не может быть предметом обсуждений.
«Переговорный процесс ведется при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ между сторонами конфликта - Арменией и Азербайджаном»,- сказал Х.Гаджиев.
По его мнению, три контакта между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также проведенные четыре встречи между главами МИД двух стран после смены власти в Ереване, являются наглядным примером имеющегося формата переговоров.
Ранее Н.Пашинян заявил, что Армения будет добиваться участия представителей незаконного режима в Нагорном Карабахе в переговорном процессе.
"Одна из приоритетных задач нашего правительства в переговорном процессе - повышение субъектности Карабаха. Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата", - приводит слова Н.Пашиняна армянский новостной сайт Tert.am.
Ф.Исазаде
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