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Карабахский конфликт 28.02.2019 14:46

Формат переговоров по Карабаху не будет изменен, Пашинян пытается сорвать переговорный процесс - Гаджиев

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил власти Армении в попытках сорвать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Заявления руководства Армении об изменении формата переговоров, ничто иное, как попытки целенаправленного введения в тупик и срыва переговорного процесса. Ответственность за это полностью ложится на армянскую сторону»,- заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что формат переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта известен, его изменение не является и не может быть предметом обсуждений.

«Переговорный процесс ведется при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ между сторонами конфликта - Арменией и Азербайджаном»,- сказал Х.Гаджиев.

По его мнению, три контакта между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также проведенные четыре встречи между главами МИД двух стран после смены власти в Ереване, являются наглядным примером имеющегося формата переговоров.

Ранее Н.Пашинян заявил, что Армения будет добиваться участия представителей незаконного режима в Нагорном Карабахе в переговорном процессе.

"Одна из приоритетных задач нашего правительства в переговорном процессе - повышение субъектности Карабаха. Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата", - приводит слова Н.Пашиняна армянский новостной сайт Tert.am.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ФОРМАТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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