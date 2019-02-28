На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев будет работать только Bakı Taksi Xidmеti

Услуги такси на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев будет оказывать только ООО «Bakı Taksi Xidmеti», сообщает министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

«Отныне ООО «Bakı Taksi Xidmеti» является единственной компанией, которая может оказывать услуги такси на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев. Все автомобили компании оснащены таксометрами, и оплата за услуги такси будет взиматься согласно их показателям», - отмечается в сообщении.

В сообщении также отмечается, что все водители «Bakı Taksi Xidmеti» обеспечены специальной униформой и прошли специальные курсы.

Для удобства иностранных туристов на работу принимаются водители со знанием иностранных языков.

Вызов такси можно осуществить по номеру «1848».

ООО «Bakı Taksi Xidmеti» входит в структуру Министерства транспорта, связи и высоких технлогий.

Б.Рустамбеков