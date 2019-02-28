На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев будет работать только Bakı Taksi Xidmеti

Услуги такси на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев будет оказывать только ООО «Bakı Taksi Xidmеti», сообщает министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
«Отныне ООО «Bakı Taksi Xidmеti» является единственной компанией, которая может оказывать услуги такси на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев. Все автомобили компании оснащены таксометрами, и оплата за услуги такси будет взиматься согласно их показателям», - отмечается в сообщении.
В сообщении также отмечается, что все водители «Bakı Taksi Xidmеti» обеспечены специальной униформой и прошли специальные курсы.
Для удобства иностранных туристов на работу принимаются водители со знанием иностранных языков.
Вызов такси можно осуществить по номеру «1848».
ООО «Bakı Taksi Xidmеti» входит в структуру Министерства транспорта, связи и высоких технлогий.
Б.Рустамбеков
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