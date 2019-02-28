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ТЭК 28.02.2019 15:14

Цены на нефть снижаются после роста накануне, Brent подешевела до $65,85 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг после значительного роста накануне, инвесторы оценивают статданные из Китая и отчет о сокращении товарных запасов нефти в США.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 уменьшилась на $0,54 (0,81%) - до $65,85 за баррель. Торги этим контрактом завершаются в четверг, более активный майский фьючерс подешевел на 0,75%, до $66,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,34 (0,6%) - до $56,6 за баррель.

Как стало известно в четверг, индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая опустился в феврале до 49,2 пункта, минимума с марта 2016 года, по сравнению с 49,5 пункта в январе.

Такие статданные из крупнейшего импортера нефти в мире вызвали опасения, что спрос на топливо в мире может ослабнуть.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,65 млн баррелей. Американский институт нефти (API) указывал на более умеренное сокращение запасов - на 4,2 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,5 млн баррелей.

С другой стороны, объем добычи в Штатах вновь вырос и обновил исторический максимум, достигнув отметки в 12,1 млн баррелей в сутки.

Кроме того, в четверг "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что Россия в феврале снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 60 тыс. баррелей в сутки и довела ее до 11,336 млн б/с.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что на целевой уровень снижения добычи в 11,172 млн б/с в рамках обязательств по соглашению ОПЕК+ Россия выйдет в конце марта-начале апреля.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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