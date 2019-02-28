Более 60 млн граждан ФРГ смогут участвовать в выборах в Европарламент

В выборах депутатов Европарламента 26 мая 2019 года смогут принять участие 60,8 млн граждан Германии и 3,9 млн граждан других стран, проживающих в ФРГ, такие данные опубликованы в четверг на сайте центрального избирательного ведомства страны.

Большинство граждан проживает на западе и юге - на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (13,8 млн человек), в Баварии (10,2 млн), в Баден-Вюртемберге (8,5 млн человек).

Самые малочисленные земли - это Бремен и Саар (0,5 и 0,8 млн человек соответственно). Это объясняется тем, что территория у Бремена и Саара по сравнению с другими федеральными регионами очень небольшая.