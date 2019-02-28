Правительство Казахстана в 2019г направит $1,18 млрд на социальные инициативы Назарбаева

Правительство Казахстана в 2019 году намерено направить 447 млрд тенге ($1,18 млрд) на реализацию социальных инициатив, заявленных накануне на съезде партии власти "Нур Отан" ("Свет отечества"), сообщил первый вице-премьер - министр финансов страны Алихан Смаилов.
"1 трлн 350 млрд тенге, которые будут привлечены из Нацфонда, будут привлекаться в течение трех лет. В текущем году это - 250 млрд тенге. В целом, в текущем году будет направлено порядка 447 млрд тенге дополнительно на те меры, о которых говорил глава государства", - сказал А.Смаилов журналистам в кулуарах заседания правительства в четверг в Астане.
"Из них половина этой суммы будет направлена на социальные выплаты и повышение заработных плат тем работникам, гражданским служащим бюджетной сферы, которые имеют низкий уровень оплаты. А половина средств будет направлена на жилищное строительство, на строительство арендного жилья, а также на строительство инфраструктурных объектов. То есть, половина этой суммы будет уходить в производственный сектор на строительство объектов", - добавил министр.
В минувшую среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" представил ряд социально-экономических инициатив и поручил в течение ближайших трех лет выделить на их реализацию 2 трлн тенге из бюджета.
Официальный курс 28 февраля - 377,26 тенге/$1.
НСТР Азербайджана объявил конкурс на создание нового новостного телеканала
Формат переговоров по Карабаху не будет изменен, Пашинян пытается сорвать переговорный процесс - Гаджиев
Глава МИД Азербайджана в первой декаде марта обсудит в Иране двусторонние и региональные вопросы
Комплексное обустройство пунктов пропуска на границе Азербайджана и Дагестана завершится в 2020г - Здунов
Строительство плотины «Гыз Галасы» на реке Араз завершится в 2020г – Минэнерго Азербайджана
Правительство Азербайджана направит свыше 700 млн манатов на решение кредитных проблем граждан
В Бангкоке арестовали более 120 местных жителей, уличенных в обмане туристов
В Азербайджане весной будет проведена вакцинация от кори – Минздрав
Президент Азербайджана наградил муфтия Карачаево-Черкесии орденом «Дружбы»
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»