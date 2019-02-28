Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 2 Мар 3 Мар

СНГ 28.02.2019 16:47

Правительство Казахстана в 2019г направит $1,18 млрд на социальные инициативы Назарбаева

Правительство Казахстана в 2019 году намерено направить 447 млрд тенге ($1,18 млрд) на реализацию социальных инициатив, заявленных накануне на съезде партии власти "Нур Отан" ("Свет отечества"), сообщил первый вице-премьер - министр финансов страны Алихан Смаилов.

"1 трлн 350 млрд тенге, которые будут привлечены из Нацфонда, будут привлекаться в течение трех лет. В текущем году это - 250 млрд тенге. В целом, в текущем году будет направлено порядка 447 млрд тенге дополнительно на те меры, о которых говорил глава государства", - сказал А.Смаилов журналистам в кулуарах заседания правительства в четверг в Астане.

"Из них половина этой суммы будет направлена на социальные выплаты и повышение заработных плат тем работникам, гражданским служащим бюджетной сферы, которые имеют низкий уровень оплаты. А половина средств будет направлена на жилищное строительство, на строительство арендного жилья, а также на строительство инфраструктурных объектов. То есть, половина этой суммы будет уходить в производственный сектор на строительство объектов", - добавил министр.

В минувшую среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" представил ряд социально-экономических инициатив и поручил в течение ближайших трех лет выделить на их реализацию 2 трлн тенге из бюджета.

Официальный курс 28 февраля - 377,26 тенге/$1.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОЦПРОЕКТЫ, ЗАТРАТЫ


Похожие новости


Премьер Казахстана призвал новый кабинет стать правительством реальных дел Назарбаев обвинил правительство Казахстана в использовании бюджетных средств не по назначению: за этим будет установлен контроль Назарбаев объявил о скорой отставке правительства Казахстана Президент Казахстана обвинил правительство в трусости из-за неспособности очистить экономику от банкротов Назарбаев назвал работу правительства Казахстана "аморфной" Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Тасмагамбетова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]