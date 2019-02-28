Правительство Казахстана в 2019г направит $1,18 млрд на социальные инициативы Назарбаева

Правительство Казахстана в 2019 году намерено направить 447 млрд тенге ($1,18 млрд) на реализацию социальных инициатив, заявленных накануне на съезде партии власти "Нур Отан" ("Свет отечества"), сообщил первый вице-премьер - министр финансов страны Алихан Смаилов.

"1 трлн 350 млрд тенге, которые будут привлечены из Нацфонда, будут привлекаться в течение трех лет. В текущем году это - 250 млрд тенге. В целом, в текущем году будет направлено порядка 447 млрд тенге дополнительно на те меры, о которых говорил глава государства", - сказал А.Смаилов журналистам в кулуарах заседания правительства в четверг в Астане.

"Из них половина этой суммы будет направлена на социальные выплаты и повышение заработных плат тем работникам, гражданским служащим бюджетной сферы, которые имеют низкий уровень оплаты. А половина средств будет направлена на жилищное строительство, на строительство арендного жилья, а также на строительство инфраструктурных объектов. То есть, половина этой суммы будет уходить в производственный сектор на строительство объектов", - добавил министр.

В минувшую среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" представил ряд социально-экономических инициатив и поручил в течение ближайших трех лет выделить на их реализацию 2 трлн тенге из бюджета.

Официальный курс 28 февраля - 377,26 тенге/$1.