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Дальнее зарубежье 28.02.2019 17:02

Aston Martin получил убыток в 2018 году, но увеличил выручку на четверть

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda отчитался о доналоговом убытке за 2018 год из-за расходов, связанных с IPO компании.

Как говорится в сообщении Aston Martin, ее доналоговый убыток в минувшем году составил 68,2 млн фунтов ($90,7 млн) по сравнению с прибылью в размере 84,5 млн фунтов в 2017 году. Показатель включает в себя расходы на IPO в размере 136 млн фунтов.

Скорректированная EBITDA компании повысилась до 247,3 млн фунтов с 206,5 млн фунтов.

Годовая выручка, тем временем, подскочила на 25% - до 1,1 млрд фунтов.

В прошлом году Aston Martin продала 4,441 тыс. автомобилей, что на 26% больше, чем годом ранее. В октябре, когда состоялось IPO компании, она дала прогноз, предусматривающий реализацию 4,2-4,4 тыс. машин. Средняя цена одного автомобиля составляет 141 тыс. фунтов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе объемы реализации выросли на 44% (в том числе в Китае - на 31%), в Северной и Южной Америке - на 38%, в Великобритании - на 17%, в регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку - на 13%.

В текущем году компания ожидает увеличить продажи до 7,1-7,3 тыс. машин, а в 2020 году выйти на уровень 9,6-9,6 тыс. проданных автомобилей.

Акции Aston Martin падают в цене на 13% в четверг. Ее капитализация за последние три месяца снизилась на 15%, до 3,1 млрд фунтов. В ходе IPO она была оценена в 4,33 млрд фунтов.

Aston Martin была основана в 1913 году. Компания получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ASTON/MARTIN, ОТЧЕТНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]