Власти Пакистана возвратят в пятницу задержанного индийского пилота - премьер

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что пакистанские власти приняли решение о возвращении в Индию задержанного пилота со сбитого индийского самолета, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

Ожидается, что пилот будет возвращен в Индию 1 марта.

По словам И.Хана, этот шаг будет "мирным жестом" по отношению к Индии.

Ранее в четверг пакистанские власти заявляли, что готовы освободить индийского пилота, если это приведет к деэскалации напряженности между двумя странами.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.