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Дальнее зарубежье 28.02.2019 15:32

Власти Пакистана возвратят в пятницу задержанного индийского пилота - премьер

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что пакистанские власти приняли решение о возвращении в Индию задержанного пилота со сбитого индийского самолета, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

Ожидается, что пилот будет возвращен в Индию 1 марта.

По словам И.Хана, этот шаг будет "мирным жестом" по отношению к Индии.

Ранее в четверг пакистанские власти заявляли, что готовы освободить индийского пилота, если это приведет к деэскалации напряженности между двумя странами.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ПИЛОТ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]