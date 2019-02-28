Миграция населения из ЕС в Великобританию сократилась перед Brexit до минимума за 10 лет

Чистый показатель миграции населения в Великобританию из других государств Европейского союза, в том числе для работы или учебы, упал до минимума с 2009 года в ожидании выхода страны из ЕС (Brexit).
За 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2018 года, число граждан ЕС, переехавших в Соединенное Королевство, превысило число мигрировавших на континент британцев всего на 57 тыс., сообщило в четверг Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании. Этот показатель был вдвое меньше, чем годом ранее. Между тем на пике он достигал 189 тыс. человек.
Однако чистый приток мигрантов из стран, не входящих в ЕС, был максимальным с 2004 года - 261 тыс. человек.
С одной стороны, сокращение трудовой миграции из ЕС на 70% с июня 2016 года, когда прошел референдум о Brexit, радует сторонников выхода Британии из блока. Однако дефицит работников из других европейских стран уже сказывается на некоторых британских отраслях.
"Компании в сфере розничной торговли, гостиничном и строительном секторах уже столкнулись с препятствиями, поскольку часть работников из ЕС вернулась домой, а найти новых сотрудников в Европе становится все сложнее из-за непредсказуемого политического климата", - заявил старший экономист лоббистской организации Институт директоров (IoD) Тедж Парих.
Всего за 12 месяцев из 27 стран ЕС в Великобританию перебрались 202 тыс. человек, что является самым низким показателем за пять лет. Из всех стран мира в Великобританию переехали 627 тыс. человек, тогда как покинули ее 345 тыс. человек.
Вместе с тем в 2018 году установлен новый рекорд по числу граждан других стран ЕС, подавших заявки на британское гражданство, говорится в отдельном пресс-релизе министерства внутренних дел страны. Количество европейцев, желающих стать подданными британской королевы, выросло на 23%, до примерно 47 тыс.
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