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ТЭК 28.02.2019 15:41

Азербайджан увеличил в 2018г экспорт газа в Турцию на 15%

Азербайджан в 2018 году экспортировал в Турцию 7 млрд 521,15 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 14,9% выше показателя 2017 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в декабре 2018 года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 794,56 млн кубометров (рост на 34,42% к декабрю 2017г - ИФ). При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в декабре на долю Азербайджана пришлось 13,13%.

В целом, в декабре экспорт газа в Турцию составил 6 млрд 52,56 млн кубометров (рост на 0,95% сравнению с декабрем 2017г).

В 2017 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 544 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]