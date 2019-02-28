Азербайджан увеличил в 2018г экспорт газа в Турцию на 15%

Азербайджан в 2018 году экспортировал в Турцию 7 млрд 521,15 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 14,9% выше показателя 2017 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
Согласно данным Совета, в декабре 2018 года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 794,56 млн кубометров (рост на 34,42% к декабрю 2017г - ИФ). При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в декабре на долю Азербайджана пришлось 13,13%.
В целом, в декабре экспорт газа в Турцию составил 6 млрд 52,56 млн кубометров (рост на 0,95% сравнению с декабрем 2017г).
В 2017 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 544 млн кубометров.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
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