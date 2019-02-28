Объем операций в Азербайджане посредством электронных банковских услуг в 2018г вырос почти в 19 раз - ЦБ

В Азербайджане в 2018 году объем операций посредством электронного банкинга составил 36,4 млрд манатов, что в 18,7 раза превышает показатель 2017 года, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алим Гулиев.

"В прошлом году посредством услуг электронного банкинга было проведено 10,4 млн операций, что в 7 раз превышает показатель 2017 года. Объем операций составил 36,4 млрд манатов. Это в 18,7 раза превышает прошлогодний показатель", - сказал А. Гулиев, слова которого приведены в распространенном ЦБ сообщении.

А.Гулиев также подчеркнул, что за последние годы существенно выросла доля безналичных расчетов в операциях с платежными картами. «В 2018 году объем операций с платежными картами составил 16 млрд манатов, из которых на безналичные расчеты пришлось 2,8 млрд манатов. Это составляет 17% от общего объема операций. В 2017 году этот показатель составил 10,2%, а если смотреть на 2013 год, то он составлял 6%», - добавил он.

Как сообщалось ранее, реализация "Госпрограммы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг", утвержденной президентом Азербайджана 26 сентября 2018 года, приведет к годовому росту объема безналичных расчетов на 17 млрд манатов.

В программе указано, что реализация в 2018-2020гг мер по улучшению бизнес-среды позволит увеличить объемы безналичных расчетов на 1,35 млрд манатов в год. Меры по повышению эффективности налоговой системы позволят увеличить безналичный оборот на 3 млрд манатов в год; снижение неформальной занятости – 0,75 млрд манатов; меры по оздоровлению банковской системы – 3,34 млрд манатов; формирование активного денежного рынка – 3 млрд манатов; совершенствование правовой базы по платежным услугам – 0,6 млрд манатов; применение новых технологий цифровых платежей – 0,75 млрд манатов; цифровизация банковской системы – 0,55 млрд манатов; повышение финансовой грамотности населения – 0,35 млрд манатов, остальное – за счет прочих мер.

Основной целью программы является расширение системы безналичных платежей, усиление финансовой базы банков в Азербайджане. В связи с этим приоритетами программы являются: улучшение институциональной и правовой базы безналичных расчетов, расширение качества услуг в этом направлении, инфраструктуры для безналичных расчетов.

В программе отмечается, что расширение использования цифровых платежей приведет: к обеспечению экономической прозрачности, сократит операционные расходы банков, расширит налоговую базу, доступ предприятий и населения к финансовым услугам, расширит возможности банковского сектора в сфере кредитования и инвестиций. В конечном счете, эти факторы приведут к ускорению темпов экономического роста.

А.Мамедов