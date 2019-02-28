Два человека погибли в авиакатастрофе в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли два человека, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Легкомоторный самолет выполнял полет в Коломенском районе и разбился вблизи СНТ "Отдых". Погибли два человека", - сказали в главке.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главе МЧС, при падении самолет задел одну из дачных построек.

"Самолет упал на дачный участок, задев угол веранды жилого дома. В доме никого не было, на земле пострадавших нет", - сказали в главке.