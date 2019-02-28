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СНГ 28.02.2019 15:51

Два человека погибли в авиакатастрофе в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли два человека, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Легкомоторный самолет выполнял полет в Коломенском районе и разбился вблизи СНТ "Отдых". Погибли два человека", - сказали в главке.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главе МЧС, при падении самолет задел одну из дачных построек.

"Самолет упал на дачный участок, задев угол веранды жилого дома. В доме никого не было, на земле пострадавших нет", - сказали в главке.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]