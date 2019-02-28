В Бангкоке арестовали более 120 местных жителей, уличенных в обмане туристов

В тайском Бангкоке арестовали 126 местных жителей, которые обманывали иностранных туристов, сообщает газета The Nation в четверг.
"Арестованы 126 тайцев - водители такси и уличные торговцы, которые обманывали туристов около Королевского дворца в Бангкоке", - пишет издание.
Газета уточняет, что таксистов арестовали за неиспользование счетчиков и преждевременное высаживание пассажиров. Уличные торговцы завышали цены для иностранных туристов.
Полицейские также вынесли предупреждение 28 водителям такси и тук-туков, работающим в районе Королевского дворца, чтобы они "не обманывали туристов".
НСТР Азербайджана объявил конкурс на создание нового новостного телеканала
Формат переговоров по Карабаху не будет изменен, Пашинян пытается сорвать переговорный процесс - Гаджиев
Глава МИД Азербайджана в первой декаде марта обсудит в Иране двусторонние и региональные вопросы
Комплексное обустройство пунктов пропуска на границе Азербайджана и Дагестана завершится в 2020г - Здунов
Строительство плотины «Гыз Галасы» на реке Араз завершится в 2020г – Минэнерго Азербайджана
Правительство Азербайджана направит свыше 700 млн манатов на решение кредитных проблем граждан
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону урегулирование в Сирии, действия РФ и Турции в рамках Астанинского формата - МИД РФ
Трамп попросил президента Южной Кореи содействовать диалогу с Ким Чен Ыном
Командующий ВМС НАТО обсудил с вице-премьером Грузии ситуацию в регионе Черного моря
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»