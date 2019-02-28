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Туризм 28.02.2019 15:54

В Бангкоке арестовали более 120 местных жителей, уличенных в обмане туристов

В тайском Бангкоке арестовали 126 местных жителей, которые обманывали иностранных туристов, сообщает газета The Nation в четверг.

"Арестованы 126 тайцев - водители такси и уличные торговцы, которые обманывали туристов около Королевского дворца в Бангкоке", - пишет издание.

Газета уточняет, что таксистов арестовали за неиспользование счетчиков и преждевременное высаживание пассажиров. Уличные торговцы завышали цены для иностранных туристов.

Полицейские также вынесли предупреждение 28 водителям такси и тук-туков, работающим в районе Королевского дворца, чтобы они "не обманывали туристов".

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Тэги: ТАИЛАНД, БАНГКОК, ТУРИЗМ, МОШЕННИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]