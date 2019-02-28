В Бангкоке арестовали более 120 местных жителей, уличенных в обмане туристов

В тайском Бангкоке арестовали 126 местных жителей, которые обманывали иностранных туристов, сообщает газета The Nation в четверг.

"Арестованы 126 тайцев - водители такси и уличные торговцы, которые обманывали туристов около Королевского дворца в Бангкоке", - пишет издание.

Газета уточняет, что таксистов арестовали за неиспользование счетчиков и преждевременное высаживание пассажиров. Уличные торговцы завышали цены для иностранных туристов.

Полицейские также вынесли предупреждение 28 водителям такси и тук-туков, работающим в районе Королевского дворца, чтобы они "не обманывали туристов".