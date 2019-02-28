Трампу и Ким Чен Ыну не удалось подписать соглашений по итогам их второго саммита

Президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал итоги второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое, назвав их продуктивными, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

"Ким Чен Ын - особенный человек с особенных характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов", - заявил Д.Трамп, добавив, что это были "два интересных дня".

По его словам санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты. "Мы говорили об этом (санкциях - ИФ). Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать", - сказал Д.Трамп.

При этом американский лидер отказался комментировать вопрос об усилении санкций. "Я не хочу говорить об усилении санкций. Они сильные. В Северной Корее много чудесных людей, которым еще нужно жить, и это очень важно для меня", - подчеркнул Д.Трамп.

Д.Трамп отметил значимую роль России и КНР в поддержании санкции против Пхеньяна. "По вопросу санкций у нас много партнеров среди других стран. У нас тесное сотрудничество с ООН и многими странами, включая Китай, Россию и другие", - сказал Д.Трамп.

"Я думаю, что у Китая протяженная граница с КНДР, 93% товаров поступают в КНДР именно через Китай, так что у них здесь есть сильный рычаг воздействия", - добавил он.

При этом Д.Трамп отметил, что власти КНДР независимы в принятии решений и "ни от кого не получают приказов". "Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) довольно сильный парень, и его страна способна на удивительные вещи", - подчеркнул президент США.

"Но все равно 93% товаров идут через Китай. У Китая есть влияние (на КНДР - ИФ), и Китай очень нам помог. Россия тоже нам очень помогла: как вы знаете, у нее есть небольшой, но все равно значимый участок общей границы (с КНДР - ИФ)", - добавил он.

Он подчеркнул, что КНДР не будет вновь проводить ядерные и ракетные испытания. "Испытаний ракет и ядерного оружия (со стороны КНДР - ИФ) больше не будет. Я доверяю ему (Ким Чен Ыну - ИФ) и ловлю его на слове", - сказал американский президент.

При этом он отметил, никогда не боится отказываться от сделок или уходить из-за стола переговоров, и это касается как переговоров с КНДР, так и диалога по торговым диспутам с КНР. "Я всегда готов, я никогда не боюсь уходить от сделок. И я сделаю то же с Китаем, если переговоры не принесут результата", - сказал Д.Трамп.

По его словам, Пхеньян был готов на уступки в вопросе денуклеаризации, однако Вашингтон пока не готов пойти навстречу желанию КНДР отменить все санкции против нее.

"Они хотели, в общем и целом, полного снятия санкций, но мы не могли сделать это. Они хотели провести денуклеаризацию в целом ряде областей, где мы хотели, но мы не могли отменить все санкции. Мы продолжим работать и посмотрим. У него (Ким Чен Ына - ИФ) есть определенное видение, но это не точь в точь наше видение, но его видение ближе к нашему, чем было год назад", - сказал Д.Трамп.

Американский лидер выразил уверенность, что у КНДР есть все шансы стать сильной экономической державой. "Я бы предпочел быстрой сделке правильную сделку. У него (Ким Чен Ына - ИФ) есть возможность превратить свою страну в одну из самых развитых в мире в короткие сроки".

При этом Д.Трамп подчеркнул, что он и Ким Чен Ын не договаривались о проведении следующего саммита. "Нет. Мы посмотрим, что будет дальше", - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о дате следующего саммита с КНДР.

Накануне Д.Трамп заявил, что намерен в четверг подписать с Ким Чен Ыном соглашение по итогам их саммита во Вьетнаме. Американский президент выразил надежду на то, что второй саммит США-КНДР будет успешнее предыдущего

"Я надеюсь, что этот (саммит с Ким Чен Ыном - ИФ) будет даже более успешным", - сказал Д.Трамп.

В свою очередь председатель КНДР Ким Чен Ын выражал уверенность, что саммит с президентом США Дональдом Трампом в Ханое принесет результат. "Я уверен, что на этой встрече будет достигнут определенный результат", - сказал северокорейский лидер журналистам в преддверии встречи с Д.Трампом.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.