Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 2 Мар 3 Мар

Регион 28.02.2019 18:20

Командующий ВМС НАТО обсудил с вице-премьером Грузии ситуацию в регионе Черного моря

Командующий ВМС НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон в четверг в Тбилиси обсудил с вице-премьером, главой МВД Грузии Георгием Гахария ситуацию в регионе Черного моря и вопросы сотрудничества с грузинской пограничной полицией.

После встречи К.Джонстон заявил журналистам, что ему было интересно мнение вице-премьера Грузии о ситуации в регионе.

"Считаю, что он является экспертом в регионе и, соответственно, я хотел выслушать его мнение по текущим событиям и также получить от него советы касательно моей деятельности в направлении безопасности Черного моря", - отметил командующий ВМС НАТО.

На встрече стороны детально обсудили вопросы, касающиеся существующего практического сотрудничества между пограничной полицией Грузии и ВМС НАТО, а также усиления грузинской Службы береговой охраны, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

На встрече Г.Гахария назвал сильным политическим сигналом для Грузии увеличение интенсивности визитов кораблей НАТО, а также подчеркнул важность участия Службы береговой охраны Грузии в многонациональных учениях под эгидой альянса и проведения совместных с ВМС НАТО учений, отмечается в сообщении.

"Министр заявил о важности участия подразделений (абордажных групп) Службы береговой охраны Грузии в операции НАТО по морской безопасности Sea Guardian", - отметили в пресс-службе.

Это первый визит вице-адмирала К.Джонстона в Грузию. По данным пресс-службы, визит командующего ВМС НАТО завершится в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ВМС, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Генсек НАТО посетит Тбилиси в конце марта - МИД Грузии Армения продолжит участвовать в учениях НАТО в Грузии Грузинский министр обороны рассчитывает на активное участие Армении в учениях в Грузии под эгидой НАТО Приближение Грузии к вступлению в НАТО в интересах самого альянса - грузинский премьер Генсек НАТО намерен обсудить с Лавровым Украину и Грузию - СМИ Зурабишвили считает, что Грузия уже "стоит у дверей" НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]