Командующий ВМС НАТО обсудил с вице-премьером Грузии ситуацию в регионе Черного моря

Командующий ВМС НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон в четверг в Тбилиси обсудил с вице-премьером, главой МВД Грузии Георгием Гахария ситуацию в регионе Черного моря и вопросы сотрудничества с грузинской пограничной полицией.
После встречи К.Джонстон заявил журналистам, что ему было интересно мнение вице-премьера Грузии о ситуации в регионе.
"Считаю, что он является экспертом в регионе и, соответственно, я хотел выслушать его мнение по текущим событиям и также получить от него советы касательно моей деятельности в направлении безопасности Черного моря", - отметил командующий ВМС НАТО.
На встрече стороны детально обсудили вопросы, касающиеся существующего практического сотрудничества между пограничной полицией Грузии и ВМС НАТО, а также усиления грузинской Службы береговой охраны, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
На встрече Г.Гахария назвал сильным политическим сигналом для Грузии увеличение интенсивности визитов кораблей НАТО, а также подчеркнул важность участия Службы береговой охраны Грузии в многонациональных учениях под эгидой альянса и проведения совместных с ВМС НАТО учений, отмечается в сообщении.
"Министр заявил о важности участия подразделений (абордажных групп) Службы береговой охраны Грузии в операции НАТО по морской безопасности Sea Guardian", - отметили в пресс-службе.
Это первый визит вице-адмирала К.Джонстона в Грузию. По данным пресс-службы, визит командующего ВМС НАТО завершится в пятницу.
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