Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 2 Мар 3 Мар

Дальнее зарубежье 28.02.2019 18:47

Трамп попросил президента Южной Кореи содействовать диалогу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином попросил его о содействии в дальнейшем налаживании диалога с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на заявлении администрации президента Южной Кореи.

"Трамп попросил президента Муна активнее выполнять роль посредника, что могло бы включать переговоры с председателем Кимом и информирование его (Д.Трампа - ИФ) о результатах этого диалога", - отмечается в заявлении.

"Президент Трамп, выражая разочарование неудачей с достижением соглашения на саммите, в то же время подтвердил готовность решить вопрос в будущем посредством диалога с Северной Кореей", - также говорится в заявлении.

Также Д.Трамп предложил Мун Чжэ Ину тесное сотрудничество, чтобы обеспечить выполнение Пхеньяном своих обязательств по денуклеаризации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ДИАЛОГ, КНДР


Похожие новости


Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР Президент Южной Кореи планирует связаться с Трампом после окончания саммита США-КНДР Мун Чжэ Ин назвал договоренность о саммите США-КНДР значительным прорывом к миру Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]