Трамп попросил президента Южной Кореи содействовать диалогу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином попросил его о содействии в дальнейшем налаживании диалога с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на заявлении администрации президента Южной Кореи.
"Трамп попросил президента Муна активнее выполнять роль посредника, что могло бы включать переговоры с председателем Кимом и информирование его (Д.Трампа - ИФ) о результатах этого диалога", - отмечается в заявлении.
"Президент Трамп, выражая разочарование неудачей с достижением соглашения на саммите, в то же время подтвердил готовность решить вопрос в будущем посредством диалога с Северной Кореей", - также говорится в заявлении.
Также Д.Трамп предложил Мун Чжэ Ину тесное сотрудничество, чтобы обеспечить выполнение Пхеньяном своих обязательств по денуклеаризации.
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