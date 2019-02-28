Трамп попросил президента Южной Кореи содействовать диалогу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином попросил его о содействии в дальнейшем налаживании диалога с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на заявлении администрации президента Южной Кореи.

"Трамп попросил президента Муна активнее выполнять роль посредника, что могло бы включать переговоры с председателем Кимом и информирование его (Д.Трампа - ИФ) о результатах этого диалога", - отмечается в заявлении.

"Президент Трамп, выражая разочарование неудачей с достижением соглашения на саммите, в то же время подтвердил готовность решить вопрос в будущем посредством диалога с Северной Кореей", - также говорится в заявлении.

Также Д.Трамп предложил Мун Чжэ Ину тесное сотрудничество, чтобы обеспечить выполнение Пхеньяном своих обязательств по денуклеаризации.