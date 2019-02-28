Абэ поддержал Трампа в его политике по отношению к Пхеньяну

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в том, что касается урегулирования северокорейского проблемы, сообщает в четверг сайт газеты "Джапан таймс".
"С твердой решимостью осуществить денуклеаризацию, Д.Трамп не выбрал легкий компромисс по этому вопросу", - сказал С.Абэ после телефонного разговора с президентом США.
"Я поддерживаю это решение Д.Трампа", - отметил он.
По словам японского премьера, президент США передал Ким Чен Ыну позицию С.Абэ по поводу похищений японцев Северной Кореей.
"Впоследствии я сам должен встретиться с Ким Чен Ыном", - добавил С.Абэ.
Ранее стало известно, что Д.Трамп по завершении саммита США-КНДР провел по отдельности телефонные переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии С.Абэ.
Лидеры стран поговорили непосредственно о результатах саммита США-КНДР, подтвердили продолжение курса на сотрудничество Японии и США в отношении денуклеаризации КНДР и проблемы похищенных сотрудниками северокорейских спецслужб японцев.
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