Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.02.2019 19:02

Абэ поддержал Трампа в его политике по отношению к Пхеньяну

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в том, что касается урегулирования северокорейского проблемы, сообщает в четверг сайт газеты "Джапан таймс".

"С твердой решимостью осуществить денуклеаризацию, Д.Трамп не выбрал легкий компромисс по этому вопросу", - сказал С.Абэ после телефонного разговора с президентом США.

"Я поддерживаю это решение Д.Трампа", - отметил он.

По словам японского премьера, президент США передал Ким Чен Ыну позицию С.Абэ по поводу похищений японцев Северной Кореей.

"Впоследствии я сам должен встретиться с Ким Чен Ыном", - добавил С.Абэ.

Ранее стало известно, что Д.Трамп по завершении саммита США-КНДР провел по отдельности телефонные переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии С.Абэ.

Лидеры стран поговорили непосредственно о результатах саммита США-КНДР, подтвердили продолжение курса на сотрудничество Японии и США в отношении денуклеаризации КНДР и проблемы похищенных сотрудниками северокорейских спецслужб японцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, США, КНДР, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Абэ не стал говорить, выдвигал ли он Трампа на Нобелевскую премию Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона - СМИ Москва предупреждала Токио, что размещение в Японии американских систем ПРО нарушает ДРСМД - Лавров Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией Путин: Россию беспокоит размещение ПРО США в Японии Пенс проведет переговоры с Абэ на следующей неделе - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]