Еврокомиссия детально проанализирует решение КС Украины о незаконном обогащении

Борьба против коррупции с 2014 года была главным элементом сотрудничества Евросоюза с Украиной, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"А еще более конкретно: еврокомиссар (по политике соседства Йоханнес - ИФ) Хан встретился вчера с заместителем премьер-министра Украины (Геннадием - ИФ) Зубко, который дал заверения, что незаконное обогащение останется уголовным преступлением", - сообщил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь, отвечая на вопрос об отношении Еврокомиссии к решению Конституционного суда Украины о несоответствии статьи украинского уголовного кодекса о незаконном обогащении основному закону страны.

"Теперь нам необходимо провести детальный анализ решения Конституционного суда", - сказал представитель ЕК.