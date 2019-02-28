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СНГ 28.02.2019 19:29

Еврокомиссия детально проанализирует решение КС Украины о незаконном обогащении

Борьба против коррупции с 2014 года была главным элементом сотрудничества Евросоюза с Украиной, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"А еще более конкретно: еврокомиссар (по политике соседства Йоханнес - ИФ) Хан встретился вчера с заместителем премьер-министра Украины (Геннадием - ИФ) Зубко, который дал заверения, что незаконное обогащение останется уголовным преступлением", - сообщил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь, отвечая на вопрос об отношении Еврокомиссии к решению Конституционного суда Украины о несоответствии статьи украинского уголовного кодекса о незаконном обогащении основному закону страны.

"Теперь нам необходимо провести детальный анализ решения Конституционного суда", - сказал представитель ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, УКРАИНА, КС, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]