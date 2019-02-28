Бывший глава МИД Армении дал показания по делу о разгоне митинга - СМИ

Бывший министр иностранных дел Армении (1998-2008 гг) Вардан Осканян допрошен в рамках уголовного дела о разгоне митинга оппозиции в Ереване 1 марта 2008 года.
"В качестве свидетеля по делу "1 марта" допрошен В.Осканян", - сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.
В Специальной следственной службе Армении эту информацию не комментируют.
Уголовное дело касается событий 2008 года, когда экс-президент Армении Роберт Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
15 февраля Специальная следственная служба заявила, что завершено предварительное расследование уголовного дела против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего замминистра обороны и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего руководителя аппарата президента и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.
По сообщению следственной службы, Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя (300.1 УК Армении) и получении взятки в особо крупном размере (ст.311 УК Армении).
С.Оганян и Ю.Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, А.Геворкян - в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации незаконного имущества (ст.190 УК Армении).
Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.
После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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