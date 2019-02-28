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Внутренняя политика 28.02.2019 17:24

НСТР Азербайджана объявил конкурс на создание нового новостного телеканала

Национальный совет телевидения и радио (НСТР) Азербайджана на заседании в четверг обсудил создание нового республиканского специализированного новостного телеканала.

«В этой связи объявлен конкурс на вещание указанного телеканала на территории Баку и Апбшеронского полуострова на 48-й частоте SD-вещания и 37-й частоте HD-вещания», - сообщает пресс-служба НСТР.

Конкурс будет проводиться с 11 марта по 11 апреля.

«Также на заседании НСТР было принято решение о выдаче кабельной компании «Медиаарт» бессрочной лицензии на сетевое вещание, предусмотренное для 5 тыс. абонентов», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: НСТР, ТЕЛЕКАНАЛ, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]