НСТР Азербайджана объявил конкурс на создание нового новостного телеканала

Национальный совет телевидения и радио (НСТР) Азербайджана на заседании в четверг обсудил создание нового республиканского специализированного новостного телеканала.
«В этой связи объявлен конкурс на вещание указанного телеканала на территории Баку и Апбшеронского полуострова на 48-й частоте SD-вещания и 37-й частоте HD-вещания», - сообщает пресс-служба НСТР.
Конкурс будет проводиться с 11 марта по 11 апреля.
«Также на заседании НСТР было принято решение о выдаче кабельной компании «Медиаарт» бессрочной лицензии на сетевое вещание, предусмотренное для 5 тыс. абонентов», - сказано в сообщении.
Р.Бабаев
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