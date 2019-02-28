Забелин отвечает Мирзояну

Заявление в связи с выступлением спикера парламента Армении в Совете Федерации Федерального собрания России

26 февраля в Азербайджане отметили одну из самых скорбных дат своей истории — очередную, уже 27-ю, годовщину уничтожения города Ходжалы армянскими террористами.

Более пяти тысяч человек были изгнаны из своих домов, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин — зверски убиты.

8 семей были истреблены полностью, из более чем 20 семей выжил только один человек. 487 человек получили ранения, 1275 были взяты в плен в качестве заложников.

Судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, не известна до сих пор.

Эта трагедия в Азербайджане официально признана актом геноцида азербайджанского народа.

26 февраля в Баку по традиции состоялось многотысячное траурное шествие к памятнику «Стон матери».

По традиции, в этом шествии принимают участие не только граждане Азербайджана, но и представители других стран — все те, кто считает важным предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.

В нынешнем году среди них оказались и представители России, в том числе депутат Госдумы, руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, директор Института политических исследований Сергей Марков, депутаты Госдумы Оксана Пушкина, олимпийская чемпионка Ирина Роднина и другие.

И вот теперь официальные представители властей Армении, включая ее посла в РФ и спикера парламента Армении, демонстрируют обиды и предъявляют им претензии.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявлял с трибуны: он, дескать, «вынужден с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе».

Ему вторит посол Армении в РФ Вардан Тоганян, который распространил заявление от имени своей дипмиссии:"Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, которое носит явно антиармянский характер и используется с целью подрыва атмосферы доверия в регионе».

Ну что ж, давайте разбираться. Открыто, честно и без обиняков.

Акция, в которой приняли участие Ирина Роднина, Оксана Пушкина, Дмитрий Савельев и другие, никоим образом не «антиармянская» — точно так же, как поминовение трагедии Хатыни, Лидице и Орадура никоим образом не является «антинемецкой акцией».

26 февраля в Баку поминали жертв чудовищной по своей жестокости и, что самое страшное, намеренной массовой расправы над мирными безоружными людьми, «виновными» только в том, что они родились не армянами, а жили на земле, приглянувшейся армянским националистам.

Серж Саргсян, теперь уже бывший президент Армении, в те годы — «полевой командир», сам бахвалился в беседе с британским журналистом Томасом де Ваалем: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло».

А о том, как именно это происходило, есть множество свидетельств. Приведу лишь одно из них: «Это было ужасное зрелище, которое я никогда не забуду: крепкие, вооруженные до зубов армянские парни стреляют в беззащитных женщин и детей, мечущихся по глубокому снегу», —рассказывалрусский житель ХоджалыСергей Бондарев.

Когда весной 2018 года режим Сержа Саргсяна был низложен в результате народных волнений, многие, и автор этих строк в том числе, надеялись, что теперь в Армении пришли к власти новые люди, которые хотя бы лично не были соучастниками подобных преступлений.

Но, как показывают нынешние заявления господ Мирзояна и Тоганяна, наш тогдашний оптимизм был слишком уж преувеличен.

Будем реалистами: предъявлять претензии российским политикам и депутатам, которые приняли участие в поминовении жертв массовой бойни мирного населения, которую парламенты 16 стран мира признали геноцидом — это просто за гранью человеческого понимания.

Тем более странно слышать рассуждения насчет «подрыва устойчивого мира истабильности в регионе».

Надо ли так понимать, что, по мнению вышеуказанных господ, дорога к «миру и стабильности в регионе» лежит через чудовищные расправы над мирным населением?

Вынужден напомнить: прежде всего, мир и стабильность в регионе подрывает продолжающаяся оккупация Арменией 20% территории Азербайджана и отказ официального Еревана выполнить 4 резолюции СБ ООН, за которые, кстати, голосовала и Россия: 822, 853, 874 и 884. Эти резолюции требуют незамедлительного и безусловного вывода армянских войск с захваченных азербайджанских земель.

Что же касается апелляций этих господ к союзническим отношениям с Россией, то, прежде всего, перед тем, как предъявлять России претензии по этому поводу, ереванским эмиссарам надо бы разобраться с собственными действиями. В частности, с тем, что в центре Еревана, в правительственном квартале, установлен памятник военному преступнику, гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде.

С тем, что в Ереване продолжается политика планомерного вытеснения русского языка из всех сфер общественной жизни, и прежде всего из образования.

В Армении практически нет возможностей получить школьное образование на русском языке.

А недавно здесь закрыли последнюю «русскоязычную» телепередачу — «Что? Где? Когда?».

Теперь она будет идти исключительно на армянском. Наконец, совсем недавно в Армении состоялся очередной семинар CampCamp, где молодых «оппозиционеров» из стран СНГ на американские деньги учили, как устраивать «цветные революции»

А в конце напомнимазбучную истину: союзнические отношения вовсе не подразумевают, что своего союзника никто ни разу не погладит против шерстки. Особенно если речь идет о таких вопиющих случаях, как Ходжалинская трагедия.

И да, столица России находится в Москве, а не в Ереване.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

член Азербайджано-Российской межпарламентской группы Дружбы

М.Ю.Забелин