В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»

27 февраля 2019 года в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Национальным музее истории Азербайджана прошла лекция на тему «К истории одного портрета», посвященная 135-летию со дня рождения русского советского художника Исаака Бродского.
Научный секретарь музея, доктор философии по истории, доцент Фархад Джаббаров ознакомил аудиторию с историей создания Исааком Бродским портрета азербайджанского нефтепромышленника начала ХХ века Гаджи Зейналаблина Тагиева. О процессе реставрации портрета присутствующим рассказала художник-реставратор Гюльшан Гаджиева. В настоящее время эта работа, написанная Исааком Бродским в 1912 году, хранится в Доме-музее Гаджи Зейналаблина Тагиева в Баку.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»