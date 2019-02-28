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28.02.2019 17:42

В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»

27 февраля 2019 года в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Национальным музее истории Азербайджана прошла лекция на тему «К истории одного портрета», посвященная 135-летию со дня рождения русского советского художника Исаака Бродского.

Научный секретарь музея, доктор философии по истории, доцент Фархад Джаббаров ознакомил аудиторию с историей создания Исааком Бродским портрета азербайджанского нефтепромышленника начала ХХ века Гаджи Зейналаблина Тагиева. О процессе реставрации портрета присутствующим рассказала художник-реставратор Гюльшан Гаджиева. В настоящее время эта работа, написанная Исааком Бродским в 1912 году, хранится в Доме-музее Гаджи Зейналаблина Тагиева в Баку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]