На саммите США - КНДР Трамп показал, что умеет вести себя дипломатично - немецкий эксперт

Саммит США-КНДР показал, что президент США Дональд Трамп умеет вести себя дипломатично и формулировать аккуратно - такое мнение в интервью "Интерфаксу" выразил профессор Института корейских исследований Свободного университета Берлина, специалист по ядерной проблематике и региональной политике Восточной Азии Вернер Пфенниг.
"Как ведет себя Трамп на переговорах я, конечно, не знаю. Но сейчас в Ханое он показал, что он умеет аккуратно формулировать, что он дипломат. Он совместил приостановку переговоров и сохранение хороших контактов. Он не сказал ничего негативного про Ким Чен Ына, заявил, что работа пойдет дальше. Если он и злился, то хорошо себя контролировал", - считает профессор.
Какие задачи Д.Трамп поставит теперь перед своими подчиненными, В.Пфенниг предположить затрудняется.
"Я хотел бы, чтобы обе стороны заявили: мы будем двигаться дальше. Северная Корея разбирает реактор (тут остается открытым вопрос, кто будет за это платить), а США говорит - мы ослабляем санкции", - говорит профессор. По его словам, этого не произошло, но на пресс-конференции президент США тем не менее вел себя дипломатично.
Что же касается северокорейского лидера, то здесь оценить эмоции еще сложнее.
"Меня удивляет, что Ким или его советники выставили максимальные требования - снять все санкции. Есть санкции, которые наложены ООН, есть санкции США. Возможно, он должен был так сделать потому, что иначе были бы проблемы у него дома со генералами старшего поколения и с теми, кто его поддерживает", - указал В.Пфенниг.
Он считает, что Ким Чен Ына тоже хорошо контролировал себя.
"Кстати, его доверенное лицо номер один - его младшая сестра - все время была там (ИФ - на переговорах), - добавил немецкой профессор.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Его итогом стала договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
В четверг в Ханое завершилась вторая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ее основным итогом стала договоренность продолжить переговоры на уровне экспертов.
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