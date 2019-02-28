В Грузии за январь-февраль заболело корью больше человек, чем за весь 2018 год

В Грузии с 1 января количество заболевших корью достигло 2065 человек, что превышает показатели за весь 2018 год, заявил в четверг грузинскому Первому каналу глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Он напомнил, что в прошлом году было зафиксировано чуть более 2 тысяч случаев.
По словам А.Гамкрелидзе, в прошлом году было зафиксировано три случая заболевания корью со смертельным исходом.
"Все три - дети, все они не были привиты. В этом году летальных случаев не зафиксировано", - сказал он, отметив, что из-за растущей статистики угроза остается серьезной и для того, чтобы остановить эпидемическую вспышку, в стране принимаются активные меры.
Как заявил А.Гамкрелидзе, за последнее время около 90 тысяч человек уже сделали внеплановые прививки, и в текущем году в планах проведение вакцинации против кори еще 300-350 тысяч человек.
Он подчеркнул, что только массовая вакцинация позволит остановить корь.
Две недели назад Минздрав Грузии сообщал о 1370 заболевших корью.
В конце января в Минздраве Грузии заявили, что в стране эпидемическая вспышка и ситуация может оказаться на грани эпидемии.
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