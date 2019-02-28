Строительство плотины «Гыз Галасы» на реке Араз завершится в 2020г – Минэнерго Азербайджана

Строительство плотины «Гыз Галасы» на реке Араз на азербайджано-иранской границе завершится в 2020 году, сообщает Минэнерго Азербайджана.

«Ход работ по строительству гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз обсуждался на заседании азербайджанской части Совместной с Ираном технической комиссии по реализации данного проекта. В частности, было обсуждено текущее состояние строительных работ, дальнейшие шаги и обязательства ответственных за проект сторон», - отмечается в информации.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов отметил, что азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз и о совместном использовании энергетических и водных ресурсов «носит стратегический характер». По его словам, «в этой связи большую важность представляет ускорение работ по проекту и взаимообмен информацией».

«К настоящему времени работы по строительству плотины «Худаферин» выполнены на 95%, строительство плотины «Гыз Галасы» завершится в 2020 году», - отмечает Минэнерго.

По данным ведомства, в состав Совместной технической комиссии с азербайджанской стороны входят представители: министерств обороны, иностранных дел, экологии и природных ресурсов, энергетики, чрезвычайных ситуаций, юстиции, экономики, финансов, культуры, а также Госкомитета по имущественным вопросам, Службы госбезопасности, Погранслужбы, АО «Мелиорация и водное хозяйство», АО «Азерэнержи», АО «Азеришыг».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2016 года утвердил азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» над рекой Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов. Данный документ является продолжением ратифицированного ранее соглашения, реализация которого началась еще в 1989 году, но была приостановлена вследствие оккупации Арменией части территории Азербайджана.

Иранская сторона продолжает строительство гидроузлов и электростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на основе данного соглашения.

Н.Аббасова