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СНГ 28.02.2019 20:14

Узбекистан ратифицировал соглашение с РФ об использовании воздушного пространства военными

Узбекистанско-российское соглашение об использовании воздушного пространства военными ратифицировано в четверг Сенатом Узбекистана.

Межправительственное соглашения об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами было подписано главами Минобороны Узбекистана и РФ 12 октября 2018 года в Ташкенте в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ.

"Соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов", - говорится в сообщении информационной службы Сената.

Там отметили, что ратификация документа позволит повысить оперативность в вопросах предоставления разрешения на использования воздушного пространства двух стран.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]