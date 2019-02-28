Узбекистан ратифицировал соглашение с РФ об использовании воздушного пространства военными

Узбекистанско-российское соглашение об использовании воздушного пространства военными ратифицировано в четверг Сенатом Узбекистана.
Межправительственное соглашения об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами было подписано главами Минобороны Узбекистана и РФ 12 октября 2018 года в Ташкенте в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ.
"Соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов", - говорится в сообщении информационной службы Сената.
Там отметили, что ратификация документа позволит повысить оперативность в вопросах предоставления разрешения на использования воздушного пространства двух стран.
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