Узбекистан ратифицировал соглашение с РФ об использовании воздушного пространства военными

Узбекистанско-российское соглашение об использовании воздушного пространства военными ратифицировано в четверг Сенатом Узбекистана.

Межправительственное соглашения об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами было подписано главами Минобороны Узбекистана и РФ 12 октября 2018 года в Ташкенте в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ.

"Соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов", - говорится в сообщении информационной службы Сената.

Там отметили, что ратификация документа позволит повысить оперативность в вопросах предоставления разрешения на использования воздушного пространства двух стран.