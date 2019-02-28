Сенат Узбекистана ратифицировал конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ

Закон о ратификации Конвенции о Межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств одобрен Сенатом Узбекистана на пленарном заседании в четверг в Ташкенте, передает корреспондент "Интерфакс".

"Ратификация конвенции открывает для Узбекистана новые возможности международного сотрудничества в русле активизации связей в формате СНГ", - говорится в сообщении информационной службы Сената.

Там отметили, что Узбекистан подписал конвенцию МПА СНГ на заседании совета в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.

Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества независимых государств была создана 27 марта 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов-учредителей. В 1995 году статус МПА СНГ, как самостоятельной межгосударственной организации, окончательно закрепили в Минске на заседании Совета глав государств СНГ. В мае 1995 года руководители стран СНГ подписали конвенцию МПА СНГ, которую впоследствии ратифицировали парламенты девяти стран Содружества.