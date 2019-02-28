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СНГ 28.02.2019 23:08

Сенат Узбекистана ратифицировал конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ

Закон о ратификации Конвенции о Межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств одобрен Сенатом Узбекистана на пленарном заседании в четверг в Ташкенте, передает корреспондент "Интерфакс".

"Ратификация конвенции открывает для Узбекистана новые возможности международного сотрудничества в русле активизации связей в формате СНГ", - говорится в сообщении информационной службы Сената.

Там отметили, что Узбекистан подписал конвенцию МПА СНГ на заседании совета в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.

Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества независимых государств была создана 27 марта 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов-учредителей. В 1995 году статус МПА СНГ, как самостоятельной межгосударственной организации, окончательно закрепили в Минске на заседании Совета глав государств СНГ. В мае 1995 года руководители стран СНГ подписали конвенцию МПА СНГ, которую впоследствии ратифицировали парламенты девяти стран Содружества.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СНГ, МПА, КОНВЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]