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Дальнее зарубежье 28.02.2019 22:47

Министр обороны Эстонии призывает не спешить с выводами о конфликтах на этнической почве в Силах обороны

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) назвал поспешными выводы о том, что в Вируском (Viru) пехотном батальоне Сил обороны русскоязычные срочники терроризируют эстонцев.

"В Вируском пехотном батальоне действительно недавно произошла драка между срочниками. Для выяснения обстоятельств этого инцидента командир батальона возбудил дисциплинарное производство. В рамках уголовного дела обстоятельства изучает и полиция. Прежде чем делать окончательные выводы, надо подождать выявления всех обстоятельств", - говорится в ответе министра, оказавшегося в четверг в распоряжении портала rus.err.ee.

"Связывать этот инцидент с этнической принадлежностью, основываясь на текущей информации, было бы произвольным", - полагает Ю.Луйк.

12 февраля депутат парламента Эстонии М.Хельме обратился к Ю.Луйку с письмом, в котором, в частности, написал, что "в Вируском пехотном батальоне наблюдается неповиновение со стороны русскоязычных солдат и террор на национальной почве в отношении эстонских срочников".

"Говорящие на русском языке срочники находятся там в большинстве. Они преимущественно отказываются говорить по-эстонски как со своими сослуживцами, так и с лицами более высокого ранга. Во время исполнения эстонского гимна они громко поют российский гимн и терроризируют находящихся в меньшинстве эстонских парней. Были и случаи прямого насилия. Недавно произошел крайне прискорбный инцидент, когда 16 русских парней избили эстонского парня, так что тот оказался в больнице".

Министр в своем ответе указал, что "подобные инциденты как в армии, так и за ее пределами можно связать с недостатками в образовании и воспитании молодых людей".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, АРМИЯ, КОНФЛИКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]