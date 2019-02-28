Министр обороны Эстонии призывает не спешить с выводами о конфликтах на этнической почве в Силах обороны

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) назвал поспешными выводы о том, что в Вируском (Viru) пехотном батальоне Сил обороны русскоязычные срочники терроризируют эстонцев.

"В Вируском пехотном батальоне действительно недавно произошла драка между срочниками. Для выяснения обстоятельств этого инцидента командир батальона возбудил дисциплинарное производство. В рамках уголовного дела обстоятельства изучает и полиция. Прежде чем делать окончательные выводы, надо подождать выявления всех обстоятельств", - говорится в ответе министра, оказавшегося в четверг в распоряжении портала rus.err.ee.

"Связывать этот инцидент с этнической принадлежностью, основываясь на текущей информации, было бы произвольным", - полагает Ю.Луйк.

12 февраля депутат парламента Эстонии М.Хельме обратился к Ю.Луйку с письмом, в котором, в частности, написал, что "в Вируском пехотном батальоне наблюдается неповиновение со стороны русскоязычных солдат и террор на национальной почве в отношении эстонских срочников".

"Говорящие на русском языке срочники находятся там в большинстве. Они преимущественно отказываются говорить по-эстонски как со своими сослуживцами, так и с лицами более высокого ранга. Во время исполнения эстонского гимна они громко поют российский гимн и терроризируют находящихся в меньшинстве эстонских парней. Были и случаи прямого насилия. Недавно произошел крайне прискорбный инцидент, когда 16 русских парней избили эстонского парня, так что тот оказался в больнице".

Министр в своем ответе указал, что "подобные инциденты как в армии, так и за ее пределами можно связать с недостатками в образовании и воспитании молодых людей".