Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 2 Мар 3 Мар

Транспорт и связь 28.02.2019 18:15

Комплексное обустройство пунктов пропуска на границе Азербайджана и Дагестана завершится в 2020г - Здунов

Мостовой переход на азербайджано-российской государственной границе будет введен в эксплуатацию в октябре текущего года, сказал председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

«Уже в 2020 году завершаются мероприятия по комплексному обустройству международных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном. У нас их три. В октябре текущего года запланирован ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Самур на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ»»,- сказал А.Здунов в своем ежегодном отчете Народному собранию Дагестана о результатах деятельности правительства.

По его словам, правительство Дагестана внимательно отработало с Минтрансом Российской Федерации, с Министерством экономического развития в вышеуказанных направлениях.

«Нам нужно полностью трафик обеспечить через Дагестан, а это возможно только путем реконструкции федеральной автодороги Р-217»,- сказал он.

А.Здунов отметил, что «также прорабатывается вопрос по обустройству перехода станции «Дербент» со строительством станции «Самур II» в непосредственной близости к российско-азербайджанской границе».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РФ, ГРАНИЦА, МЕРЫ


Похожие новости


Правоохранительные органы Азербайджана проводят операцию "Граница-щит" на границе с Россией В Азербайджане облегчают процедуру пересечения госграницы с Россией автотранспортом Очередное заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии состоится в России

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]