Комплексное обустройство пунктов пропуска на границе Азербайджана и Дагестана завершится в 2020г - Здунов

Мостовой переход на азербайджано-российской государственной границе будет введен в эксплуатацию в октябре текущего года, сказал председатель правительства Дагестана Артем Здунов.
«Уже в 2020 году завершаются мероприятия по комплексному обустройству международных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном. У нас их три. В октябре текущего года запланирован ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Самур на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ»»,- сказал А.Здунов в своем ежегодном отчете Народному собранию Дагестана о результатах деятельности правительства.
По его словам, правительство Дагестана внимательно отработало с Минтрансом Российской Федерации, с Министерством экономического развития в вышеуказанных направлениях.
«Нам нужно полностью трафик обеспечить через Дагестан, а это возможно только путем реконструкции федеральной автодороги Р-217»,- сказал он.
А.Здунов отметил, что «также прорабатывается вопрос по обустройству перехода станции «Дербент» со строительством станции «Самур II» в непосредственной близости к российско-азербайджанской границе».
Ф.Исазаде
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