ЕС намерен завершить дополнительные согласования по Brexit до саммита ЕС 21 марта

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева подтвердила стремление ЕС завершить до саммита Евросоюза, намеченного на й21 марта, дополнительные согласования, касающиеся выхода Великобритании из состава Союза.

Еврокомиссии пока мало что есть добавить нового по ситуации с Brexit, кроме состоявшихся в последние дни технических дискуссий, заявила М.Андреева в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер и премьер-министр (Великобритании Тереза - ИФ) Мэй приняли решение завершить работу по трем направлениям, как это было изложено в их совместном заявлении от 20 февраля, к Европейскому совету 21 марта", - сказала пресс-секретарь.

В ответ на просьбу прокомментировать состоявшееся накануне в Палате общин Соединенного Королевства голосование в пользу защиты прав граждан даже в случае Brexit без соглашения, М.Андреева отметила, что не в традициях Еврокомиссии комментировать решения британского парламента. Но в общем плане она готова повторить неоднократно сказанное ранее в Брюсселе, что "права граждан ЕС в Соединенном Королевстве и права британских подданных в Европейском союзе остаются приоритетом".

По ее словам, жители ЕС и Великобритании не должны расплачиваться за последствия Brexit, и Еврокомиссия просила государства-члены союза принять общий подход к британским резидентам на их территории.

"Соединенное Королевство заявляло, что в случае выхода без соглашения оно сохранит право граждан 27 стран ЕС продолжать жить и работать в Великобритании", - сказала представитель ЕК.

При этом она напомнила, что ЕС продолжает принимать подготовительные меры по различным направлениям на случай Brexit без соглашения.