Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.02.2019 21:02

ЕС намерен завершить дополнительные согласования по Brexit до саммита ЕС 21 марта

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева подтвердила стремление ЕС завершить до саммита Евросоюза, намеченного на й21 марта, дополнительные согласования, касающиеся выхода Великобритании из состава Союза.

Еврокомиссии пока мало что есть добавить нового по ситуации с Brexit, кроме состоявшихся в последние дни технических дискуссий, заявила М.Андреева в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер и премьер-министр (Великобритании Тереза - ИФ) Мэй приняли решение завершить работу по трем направлениям, как это было изложено в их совместном заявлении от 20 февраля, к Европейскому совету 21 марта", - сказала пресс-секретарь.

В ответ на просьбу прокомментировать состоявшееся накануне в Палате общин Соединенного Королевства голосование в пользу защиты прав граждан даже в случае Brexit без соглашения, М.Андреева отметила, что не в традициях Еврокомиссии комментировать решения британского парламента. Но в общем плане она готова повторить неоднократно сказанное ранее в Брюсселе, что "права граждан ЕС в Соединенном Королевстве и права британских подданных в Европейском союзе остаются приоритетом".

По ее словам, жители ЕС и Великобритании не должны расплачиваться за последствия Brexit, и Еврокомиссия просила государства-члены союза принять общий подход к британским резидентам на их территории.

"Соединенное Королевство заявляло, что в случае выхода без соглашения оно сохранит право граждан 27 стран ЕС продолжать жить и работать в Великобритании", - сказала представитель ЕК.

При этом она напомнила, что ЕС продолжает принимать подготовительные меры по различным направлениям на случай Brexit без соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, BREXIT, СОГЛАСОВАНИЯ


Похожие новости


Глава Европейского совета Туск назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit Юнкер не видит поводов для большого оптимизма на переговорах по Brexit Юнкер не исключил переноса сроков Brexit Туск раскритиковал тех сторонников Brexit, у которых нет плана по выходу из ЕС ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье Мэй заявила о неких "новых идеях" в переговорах с ЕС по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]