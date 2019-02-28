Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 2 Мар 3 Мар

Регион 28.02.2019 18:52

Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону урегулирование в Сирии, действия РФ и Турции в рамках Астанинского формата - МИД РФ

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в четверг по телефону вопросы сирийского урегулирования, сообщает российский МИД

"Министры обменялись мнениями о текущем состоянии процесса сирийского урегулирования, усилиях, предпринимаемых ими в рамках Астанинского формата. Подтвержден обоюдный настрой и общность подходов в вопросе борьбы с террористическими элементами в Сирии в интересах скорейшей стабилизации обстановки в этой стране и продвижения в деле ее политического урегулирования", - говорится в сообщении.

Обсужден также ряд практических вопросов в связи с предстоящими российско-турецкими контактами на высшем и высоком уровне, добавили в МИД.

Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ


Похожие новости


Туры в Турцию подорожали на 15% в 2019 году - АТОР Турция не намерена отступать в вопросе закупок российских С-400 - Эрдоган Песков рассказал, что читает газеты Турции, чтобы не забыть турецкий США оказывают давление на Турцию из-за С-400, но Анкара способна этому противостоять - Песков Лидеры РФ, Турции, Ирана обсудят вопрос о конституционной комиссии Сирии - Лавров Шойгу прибудет в понедельник в Турцию для обсуждения ситуации в Сирии, сообщают в Анкаре

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]