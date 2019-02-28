Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону урегулирование в Сирии, действия РФ и Турции в рамках Астанинского формата - МИД РФ

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в четверг по телефону вопросы сирийского урегулирования, сообщает российский МИД

"Министры обменялись мнениями о текущем состоянии процесса сирийского урегулирования, усилиях, предпринимаемых ими в рамках Астанинского формата. Подтвержден обоюдный настрой и общность подходов в вопросе борьбы с террористическими элементами в Сирии в интересах скорейшей стабилизации обстановки в этой стране и продвижения в деле ее политического урегулирования", - говорится в сообщении.

Обсужден также ряд практических вопросов в связи с предстоящими российско-турецкими контактами на высшем и высоком уровне, добавили в МИД.

Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.