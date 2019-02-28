В армии Индии заверяют, что готовы ответить на любую провокацию со стороны Пакистана

Генерал-майор индийской армии Сурендра Сингх Бехаль заявил, что военные находятся в полной боевой готовности и, если это потребуется, ответят на любые провокации со стороны Пакистана.

"Я могу заверить нашу нацию, что мы полностью готовы и что мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности для ответа на любую провокацию со стороны Пакистана", - приводят индийские СМИ слова генерал-майора.

"Эскалация кризиса вызвана действиями Пакистана. Если они будут провоцировать нас и дальше, то мы готовы к любой внештатной ситуации", - отметил С.С.Бехаль.

Между тем, он добавил, что армия Индии "привержена поддержанию мира и стабильности в регионе".

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

В четверг пакистанские власти заявляли, что готовы освободить индийского пилота, если это приведет к деэскалации напряженности между двумя странами.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.